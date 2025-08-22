Новости
Под Батайском полыхает мусор на территории заброшенной овощной базы

Под Батайском полыхает мусор на территории заброшенной овощной базы. Читатели DonDay поделились видеозаписями происшествия.

В Азовском районе, в поселке Овощной, 22 августа днем очевидцы сообщили о крупном возгорании. Над поселком поднялся густой черный дым. Местные жители вызвали спасателей.

- Загорелся мусор на улице Горького, на площади 800 квадратных метров, - отметили в ГУ МЧС по региону. -Пожар удалось локализовать.

На месте продолжают работать спасатели.
Фото: Дондей
