Под Батайском полыхает мусор на территории заброшенной овощной базы
Под Батайском полыхает мусор на территории заброшенной овощной базы. Читатели DonDay поделились видеозаписями происшествия.
В Азовском районе, в поселке Овощной, 22 августа днем очевидцы сообщили о крупном возгорании. Над поселком поднялся густой черный дым. Местные жители вызвали спасателей.
- Загорелся мусор на улице Горького, на площади 800 квадратных метров, - отметили в ГУ МЧС по региону. -Пожар удалось локализовать.
На месте продолжают работать спасатели.