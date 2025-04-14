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Футбольная команда «Ростов» потеряла одну позицию в турнирной таблице РПЛ

Футбольная команда «Ростов» потеряла одну позицию в турнирной таблице РПЛ
Команда «Ростов» потеряла одну позицию в турнирной таблице чемпионата России. Это произошло после матча, который состоялся 12 апреля в Грозном.

В игре с «Ахматом» «Ростов» потерпел поражение со счётом 2:1. В результате «Рубин» обошёл «Ростов» по количеству очков и занял седьмое место. «Ростов» оказался на восьмой строчке.

Важно подчеркнуть, что подобные колебания результатов не являются чем-то необычным для «Ростова» в рамках второй части Российской Премьер-Лиги. На данный момент у команды 33 очка после 24 матчей. В турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 52 очка за то же количество игр.
Фото: ФК Ростов
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