Футбольная команда «Ростов» потеряла одну позицию в турнирной таблице РПЛ

Фото: ФК Ростов

Команда «Ростов» потеряла одну позицию в турнирной таблице чемпионата России. Это произошло после матча, который состоялся 12 апреля в Грозном.В игре с «Ахматом» «Ростов» потерпел поражение со счётом 2:1. В результате «Рубин» обошёл «Ростов» по количеству очков и занял седьмое место. «Ростов» оказался на восьмой строчке.Важно подчеркнуть, что подобные колебания результатов не являются чем-то необычным для «Ростова» в рамках второй части Российской Премьер-Лиги. На данный момент у команды 33 очка после 24 матчей. В турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 52 очка за то же количество игр.