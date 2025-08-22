В Ростове-на-Дону на улице Береговой отреставрировали «Контору Н.А.Панина»

Фото: Ростов Ру.

В Ростове отреставрировали здание ОКН 19 века «Контору Н.А.Панина». В ходе реставрации был восстановлен исторический облик здания и добавлена архитектурная подсветка, проведена расчистка и восстановление кирпичной кладки и произведена модернизация отопления, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и т.д.Здание построено в 1880-х годах на улице Береговой, 17/1 в стиле эклектики. Два парадных фасада успешно сохранились до наших дней. Каждый из них обращен в разные стороны. Лицевой обращен к Береговой и называется южным, а боковой к переулку Островскому, и считается восточным.Хозяином здания был «король гвоздей» ростовский предприниматель –Николай Алексеевич Панин. Он имел гвоздильно-проволочный завод, продукция которого поставлялась по всему Северному Кавказу и югу России.После революции 1917 года здание было национализировано. До 1920-х годов завод выпускал проволочные гвозди и различного рода крепежи. Спустя время он был переквалифицирован на выпуск холодильников. В конце 90-х зданию присвоили статус объекта культурного наследия, а в 2019-м взяли под охрану.Вероятно, вскоре в обновленном здании расположатся офисы.