Злоумышленники подожгли машину редактора местной программы в Ростовской области
Злоумышленники в Ростовской области подожгли машину редактора программы «Наша неделя. Пролетарск» Леонида Заплаткина. Инцидент произошел в ночь на 22 августа в Пролетарске.
Леонид Заплаткин рассказал порталу DonDay, что около трех часов ночи он проснулся от громкого хлопка за окном. Скорее всего, взорвалась автомобильная шина. Редактор вскочил и подбежал к окну, услышав еще один хлопок.
Возле дома на площадке полыхал его «Рено Дастер». Мужчина вызвал пожарных, но спасти автомобиль не удалось. Через некоторое время прибыла полиция.
Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записях неизвестный в камуфляжной одежде и маске подошел к машине, облил ее горючим и поджег. После этого он скрылся с места преступления.
В настоящее время правоохранительные органы ищут поджигателя.