Злоумышленники подожгли машину редактора местной программы в Ростовской области

Фото: Наша неделя. Пролетарск.

Злоумышленники в Ростовской области подожгли машину редактора программы «Наша неделя. Пролетарск» Леонида Заплаткина. Инцидент произошел в ночь на 22 августа в Пролетарске.Леонид Заплаткин рассказал порталу DonDay, что около трех часов ночи он проснулся от громкого хлопка за окном. Скорее всего, взорвалась автомобильная шина. Редактор вскочил и подбежал к окну, услышав еще один хлопок.Возле дома на площадке полыхал его «Рено Дастер». Мужчина вызвал пожарных, но спасти автомобиль не удалось. Через некоторое время прибыла полиция.Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записях неизвестный в камуфляжной одежде и маске подошел к машине, облил ее горючим и поджег. После этого он скрылся с места преступления.В настоящее время правоохранительные органы ищут поджигателя.