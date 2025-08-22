Новости
Жители Новошахтинска пожаловались на запах дыма после пожара на предприятии

Жители Новошахтинска пожаловались на ужасный запах дыма после пожара на предприятии. Комментарии оставили под в социальных сетях под постом главы города Сергея Бондаренко.

В ночь на 21 августа беспилотный летательный аппарат атаковал промышленное предприятие, что привело к возгоранию. Временный исполняющий обязанности губернатора региона подтвердил факт пожара. Глава Новошахтинска, Сергей Бондаренко, сообщил, что для ликвидации огня были оперативно доставлены автоцистерны с водой. На месте ЧП работали экстренные службы.

Роспотребнадзор взял пробы воздуха, и результаты оказались в норме. Но на следующий день над городом нависло дымное облако. Сотрудники ведомства повторно проверили воздух и не обнаружили ядовитых веществ.

Однако местные жители рассказали, что в городе нечем дышать. Люди просят прикрепить официальные документы от Роспотребнадзора, поскольку сомневаются в данном факте.

Пока неизвестно ликвидировали ли возгорание на предприятии.
Фото: МЧС РО для иллюстрации
