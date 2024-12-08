Главный тренер ФК «Ростова» подвел итоги первой части сезона
- Хотелось бы большего. Даже при том неудачном отрезке наша игра не соответствовала результату, и могли набирать больше очков. Вот тогда было бы полное удовлетворение, - поделился Валерий Карпин.
По словам тренера, он ждет хороших результатов и надеется, что команда поднимется на верхние строчки в турнирной таблице.
Напомним, накануне состоялся матч 18-го тура РПЛ «Ростова» против «Крыльев Совета». Ростовчане обыграли противника со счетом 3:1 на турнирной таблице. После 18 матчей желто-синие» сохранили позицию на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. Всего они заработали 26 очков.