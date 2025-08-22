Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Бесплатные Wi-Fi-зоны появились в четырех муниципалитетах Ростовской области

Бесплатные Wi-Fi-зоны появились в четырех муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области еще в четырех муниципалитетах сделали бесплатные Wi-Fi-зоны на время отключения мобильного интернета. Точки доступа к сети появились в парках и скверах Октябрьского и Багаевского районов, а также в Шахтах и Батайске. Также в ближайшее время такие зоны появятся в Советском, Кагальницком и Мартыновском районах.

В Ростовской области из-за атаки беспилотников уже не первый месяц наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Для сохранения доступа в сеть бесплатные точки Wi-Fi объединили в базу в Геоинформационной системе региона. Однако, как показала практика, многие точки оказались неработающими. Последние два месяца ростовчане испытывают трудности из-за замедления мобильного интернета. В местных городских чатах жители жалуются на отсутствие возможности оплатить покупки на кассе через телефон, написать сообщение и вызвать такси. Да и такси решило значительно повысить свой тариф в связи отключением мобильного интернета.

А в последнее время интернет стали отключать не только утром и ночью, но и в дневное время. Теперь жители донской столицы общаются между собой с помощью СМС. Похоже, тренд на 2010-е зашел слишком далеко.
Фото: Правительство РО.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.