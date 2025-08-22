Бесплатные Wi-Fi-зоны появились в четырех муниципалитетах Ростовской области

Фото: Правительство РО.

В Ростовской области еще в четырех муниципалитетах сделали бесплатные Wi-Fi-зоны на время отключения мобильного интернета. Точки доступа к сети появились в парках и скверах Октябрьского и Багаевского районов, а также в Шахтах и Батайске. Также в ближайшее время такие зоны появятся в Советском, Кагальницком и Мартыновском районах.В Ростовской области из-за атаки беспилотников уже не первый месяц наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Для сохранения доступа в сеть бесплатные точки Wi-Fi объединили в базу в Геоинформационной системе региона. Однако, как показала практика, многие точки оказались неработающими. Последние два месяца ростовчане испытывают трудности из-за замедления мобильного интернета. В местных городских чатах жители жалуются на отсутствие возможности оплатить покупки на кассе через телефон, написать сообщение и вызвать такси. Да и такси решило значительно повысить свой тариф в связи отключением мобильного интернета.А в последнее время интернет стали отключать не только утром и ночью, но и в дневное время. Теперь жители донской столицы общаются между собой с помощью СМС. Похоже, тренд на 2010-е зашел слишком далеко.