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Полузащитник ФК «Ростов» Мохаммад Мохебби вернется на поле играть с «Факелом»

Полузащитник ФК «Ростов» Мохаммад Мохебби вернется на поле играть с «Факелом»
Мохаммад Мохебби, полузащитник футбольного клуба «Ростов», примет участие в матче против «Факела». Седьмой тур Российской Премьер-Лиги состоится в начале осени.

По информации клуба, Мохебби вернётся в строй 1 сентября. Именно в этот день «Ростов» сыграет с воронежским клубом. Болельщики надеются увидеть Мохаммада на поле в этом матче.

В сезоне-2024/2025 Мохебби пропустил десять игр из-за серьёзной травмы стопы. Он получил повреждение в мае, через месяц ему пришлось лечь на операцию.

Руководство «Ростова» ожидало, что Мохебби сможет восстановиться к новому сезону, но, к сожалению, процесс лечения затянулся.
Фото: ФК Ростов
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