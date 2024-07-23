Фото: ФК Ростов

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Мохаммад Мохебби вернётся на поле в августе. Эту радостную новость сообщили в социальных сетях клуба.Из-за серьёзной травмы стопы Мохебби не смог сыграть в первом матче нового сезона МИР РПЛ — 2024/2025 против ЦСКА. Кроме того, ему придётся пропустить ещё четыре матча. Ожидается, что полузащитник вернётся на поле через три недели.В прошлом сезоне 26-летний Мохебби получил травму и в середине мая перенёс операцию. Многие болельщики надеялись увидеть его на первой игре нового сезона, однако за несколько месяцев он так и не смог восстановиться.Мохаммад начал свою карьеру в Иране. В 2021 году он подписал трёхлетний контракт с португальской командой «Санта-Клара», но в 2022 году ушёл в аренду в иранский клуб «Эстегляль». Там он помог команде выиграть Суперкубок чемпионата страны. В июле 2023 года начал играть за ростовский клуб.