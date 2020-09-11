Матч ФК «Ростов» с волгоградским «Ротором» оказался под угрозой из-за коронавируса у футболистов

Матч ФК «Ростов» - «Ротор», который был запланирован на 19 сентября, оказался под угрозой срыва из-за коронавируса у волгоградских футболистов. В субботу, 12 сентября, стало известно о вирусе у семи игроков «Ротора».Накануне матча с «Краснодаром» волгоградцы прошли тесты на COVID-19. У семерых оказался положительный результат. Заболевших и контактировавших с ними членов команды отправили на карантин. Когда об этом узнали в Роспотребнадзоре, матч с кубанским клубом отменили.Ближайший матч «Ротора» запланирован на 19 сентября. Волгоградцы должны встретиться с ростовским клубом. Решение о проведении игры руководство РПЛ сможет принять, как только получит документы от волгоградского клуба.В подобной ситуации были и ростовчане, когда у шестерых игроков выявили коронавирус. Тогда в матче против опытных футболистов «Сочи» на поле вышел молодежный состав команды. Несмотря на то, что игра закончилась поражением со счетом 10:1, молодые парни «Ростова» стали настоящими героями.