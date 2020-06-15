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Шесть футболистов «Ростова» заразились коронавирусом

Шесть футболистов «Ростова» заразились коронавирусом
Коронавирус обнаружили у игроков футбольного клуба «Ростов». Эту информацию 17 июня сообщили в пресс-службе команды.

Тренерский штаб, персонал и сами спортсмены в преддверии возобновления матчей РПЛ постоянно проходили тесты на COVID-19. По результатам последнего обследования коронавирус обнаружили у шести игроков. В связи с этим весь клуб отправили на двухнедельный карантин.
- Сейчас эти футболисты изолированы от команды. С ними контактировали 42 сотрудника ФК «Ростов» - игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды, - прокомментировали в пресс-службе.

Из-за внезапного карантина всей команды матч с «Сочи», который был запланирован на 19 июня, оказался под угрозой срыва. Пока официальной информации об отмене игры нет.

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