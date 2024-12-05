Главного тренера «Пари НН» наказали за инцидент после игры с «Ростовом»

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Дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение в отношении главного тренера «Пари НН» в связи с инцидентом, произошедшим после матча с «Ростовом».Заседание состоялось 5 декабря. По информации «Чемпионата», Гончаренко был отстранён от участия в двух матчах (в одном — условно) и оштрафован на 250 тысяч рублей. При этом тренер «Пари НН» не принёс извинения арбитрам.Матч между командами «Ростов» и «Пари НН» состоялся 30 ноября в рамках Российской Премьер-Лиги. «Ростов» одержал уверенную победу со счётом 4:0. Однако, по мнению главного тренера «Ростова» Виктора Гончаренко, арбитр допустил ряд ошибок. Наставник нижегородского клуба начал угрожать арбитру. Всё это было зафиксировано в протоколе 17-го тура РПЛ.Стоит отметить, что Виктор Гончаренко известен своим эмоциональным поведением. Это уже третий случай, когда он был наказан за оскорбительные высказывания в адрес официальных лиц матча.