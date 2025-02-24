Экс-капитан «Ростова» оказался в пятерке самых дорогих зимних трансферов РПЛ

Фото: ФК Ростов

Завершились зимние сборы футбольного сезона – 2024/25, и трансферное окно закрылось. Спортивные аналитики уже проанализировали результаты двухмесячного перерыва в чемпионате России и оценили стоимость футболистов, которые были проданы клубами. В результате был составлен рейтинг пяти самых дорогих трансферов в Российской Премьер-Лиге текущего сезона. Экс-капитан «Ростова» занял в этом списке четвёртое место.Футбольный клуб «Динамо» из Москвы приобрёл у «Ростова» права на трансфер Данила Глебова за сумму 8 миллионов евро. В пересчёте на российскую валюту это составляет примерно 850 миллионов рублей. Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет.На первом месте в рейтинге самых дорогих футболистов находится Луис Энрике, которого «Зенит» купил за 33 миллиона евро (3 миллиарда рублей). На втором месте — центральный нападающий Ливай Гарсия. За него руководство «Спартака» заплатило 18,7 миллиона евро (1,7 миллиарда рублей). В «Спартак» также перешёл Пабло Солари за 10 миллионов евро (920 миллионов рублей), он занял третье место в рейтинге.В списке пятым оказался Алеррандро. По сравнению с другими суммами его трансфер в ЦСКА обошёлся клубу относительно недорого — 4,3 миллиона евро, что составляет 386,4 миллиона рублей.