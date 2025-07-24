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Жители города Шахты стали свидетелями сброса неочищенных стоков в реку Атюхту

Жители города Шахты стали свидетелями сброса неочищенных стоков в реку Атюхту

Жители города Шахты стали свидетелями сброса неочищенных стоков в реку Атюхту. Несколько источников загрязнения сливают зловонные жидкости прямо в водоем. Отвратительная субстанция попадает непосредственно в речное русло, что приводит к помутнению воды и появлению отталкивающего запаха.

В районе Атюхтинского переулка, 2 наблюдаются два ручья. Один из них содержит чистую водопроводную воду, а другой – канализационные отходы. Эти потоки смешиваются и беспрепятственно попадают в реку.

Еще одна точка загрязнения обнаружена в районе переулка 12 Декабря, где аналогичная зловонная жидкость также попадает в реку, вызывая помутнение воды и неприятный запах.

Как отмечает местная жительница, невозможно передать словами тот ужасный запах, который исходит от реки.

Дополнительный сброс в Атюхту был зафиксирован на улице Иванова, недалеко от железнодорожного вокзала. Однако, это не единственная проблема: в реку регулярно выбрасывают бытовой и строительный мусор.
Фото: Donday
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