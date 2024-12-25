Голкипер «Ростова» вошёл в число самых дорогих иностранных игроков в РПЛ

Фото: ФК Ростов

В список самых дорогих иностранных футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге, вошёл вратарь «Ростова» Рустам Ятимов. Его стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро (156,3 миллиона рублей).Кроме того, в список попали игроки из «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Динамо». Самым дорогим футболистом оказался Эдуард Сперцян из «Краснодара», стоимость которого составила 20 миллионов евро (2 миллиарда рублей).26-летний Рустам Ятимов присоединился к «Ростову» в летнее трансферное окно 2024 года. Он является воспитанником ФК «Волга». До этого он играл в душанбинском «Истиклоле», где провёл 92 матча, из которых 39 — без пропущенных голов.Рустам Ятимов — шестикратный чемпион Таджикистана, четырёхкратный обладатель Кубка и Суперкубка страны. Он также провёл 42 матча за сборную Таджикистана.