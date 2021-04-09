Экс-игрок ФК «Ростов» Роман Еременко вошел в ТОП-10 самых дорогостоящих футболистов

Бывший полузащитник ФК «Ростов» Роман Еременко вошел в десятку самых дорогостоящих свободных агентов. По рейтингу портала transfermarket он занимает пятую строчку в списке по рыночной стоимости. Стоимость 34-летнего спортсмена составляет 2 миллиона евро (183 миллиона рублей).За годы карьеры Еременко трижды входил в список лучших футболистов. В сезоне-2012/2013 спортсмен занял вторую строчку, в 2014/2015 - первую, а в 2015/2016 - третью. В 2011, 2014 и 2015 годах был признан лучшим футболистом Финляндии.В состав донской команды Еременко прибыл в январе 2019 года. Он подписал контракт на 2,5 года, а в июне продлил на 4 года. Однако спустя пару лет, в феврале 2021-го, ФК «Ростов» объявил о расторжении контракта с Еременко по соглашению сторон.Список самых богатых футболистов возглавил бразильский нападающий Алекс Тейшейра со стоимостью 7 миллионов евро (644 миллиона рублей). Второе место занимает экс-форвард испанского клуба «Атлетико» Диего Коста. Его оценивают в 6 миллионов евро (552 миллиона рублей). Далее идут марокканский футболист Юнес Беланда и экс-игрок московского ЦСКА Ахмед Муса. Их стоимость составляет по 4 миллиона евро (368 миллионов рублей).