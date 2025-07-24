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В Ростове потрескался канализационный люк на Максима Горького

В Ростове потрескался канализационный люк на Максима Горького
В Ростове на Максима Горького потрескался канализационный люк. Об этой проблеме написал местный житель в соцсетях 24 июля.

Во время прогулки по городу ростовчанин обратил внимание на деформированный канализационный люк, который потрескался на крупные части. При этом сама территория с опасным участком никак не огорожена.

Очевидец сообщил, что люк находится по адресу: Максима Горького, 97/49. Он расположен у одного из торговых центров в непосредственной близости к пешеходному переходу.

Это территория с большим потоком прохожих. Невнимательный человек в толпе может случайно наступить на люк и провалиться.
Фото: Дондей
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