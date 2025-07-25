В Ростовской области специалисты Минприроды подтвердили массовый мор рыбы в реке Малый Несветай

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В Ростовской области экологи из Минприроды официально заявили о гибели большого количества рыбы и загрязнении сточными водами реки Малый Несветай в районе Новошахтинска. Информация об этом появилась в социальных сетях министерства.До этого в сети распространились сведения о массовой гибели рыбы в реке из-за загрязнения. В связи с этими сообщениями группа экспертов из регионального Минприроды отправилась на место происшествия для проведения инспекции. В результате проведенного анализа первоначальные данные подтвердились. В министерстве уточнили, что речь идет о реке Малый Несветай.Собранная информация была передана в соответствующие органы: Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора и Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.