Крупный пожар в торговом центре Новошахтинска удалось потушить спустя пять часов

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Крупный пожар в торговом центре потушили в Новошахтинске. Как сообщили в донском МЧС, Происшествие случилось 24 июля.Здание на улице Ленина вспыхнуло около 9:00. Огонь распространялся быстро и уже спустя час с 30 квадратных метров площадь пожара увеличилась в 40 раз.К тушению пожара привлекли 99 огнеборцев и 36 единиц техники. Предотвратить дальнейшее распространение горения удалось спустя три часа. А для того, чтобы полностью ликвидировать стихию потребовалось пять часов.В результате происшествия погибло двое — пожарный и женщина (вероятно сотрудница ТЦ). Еще одного спасателя увезли на скорой помощи. Крупный пожар в торговом центре Новошахтинска удалось потушить спустя пять часовКрупный пожар в торговом центре потушили в Новошахтинске. Как сообщили в донском МЧС, Происшествие случилось 24 июля.Здание на улице Ленина вспыхнуло около 9:00. Огонь распространялся быстро и уже спустя час с 30 квадратных метров площадь пожара увеличилась в 40 раз.К тушению пожара привлекли 99 огнеборцев и 36 единиц техники. Предотвратить дальнейшее распространение горения удалось спустя три часа. А для того, чтобы полностью ликвидировать стихию потребовалось пять часов.В результате происшествия погибло двое — пожарный и женщина (вероятно сотрудница ТЦ). Еще одного спасателя увезли на скорой помощи.Сейчас специалисты разбирают завалы в поисках еще одной пропавшей сотрудницы ТЦ.