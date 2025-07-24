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Крупный пожар в торговом центре Новошахтинска удалось потушить спустя пять часов

Крупный пожар в торговом центре Новошахтинска удалось потушить спустя пять часов
Крупный пожар в торговом центре потушили в Новошахтинске. Как сообщили в донском МЧС, Происшествие случилось 24 июля.

Здание на улице Ленина вспыхнуло около 9:00. Огонь распространялся быстро и уже спустя час с 30 квадратных метров площадь пожара увеличилась в 40 раз.

К тушению пожара привлекли 99 огнеборцев и 36 единиц техники. Предотвратить дальнейшее распространение горения удалось спустя три часа. А для того, чтобы полностью ликвидировать стихию потребовалось пять часов.

В результате происшествия погибло двое — пожарный и женщина (вероятно сотрудница ТЦ). Еще одного спасателя увезли на скорой помощи. Крупный пожар в торговом центре Новошахтинска удалось потушить спустя пять часов

Крупный пожар в торговом центре потушили в Новошахтинске. Как сообщили в донском МЧС, Происшествие случилось 24 июля.

Здание на улице Ленина вспыхнуло около 9:00. Огонь распространялся быстро и уже спустя час с 30 квадратных метров площадь пожара увеличилась в 40 раз.

К тушению пожара привлекли 99 огнеборцев и 36 единиц техники. Предотвратить дальнейшее распространение горения удалось спустя три часа. А для того, чтобы полностью ликвидировать стихию потребовалось пять часов.

В результате происшествия погибло двое — пожарный и женщина (вероятно сотрудница ТЦ). Еще одного спасателя увезли на скорой помощи.

Сейчас специалисты разбирают завалы в поисках еще одной пропавшей сотрудницы ТЦ.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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