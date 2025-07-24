В Батайске со дна Соленого озера достали тело утонувшего мужчины

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Трагический инцидент произошел на Соленом озере в Батайске. Днем 24 июля в водоеме утонул мужчина.По словам свидетелей, трагедия развернулась на их глазах: мужчина, которому, по предварительной информации, было около 55-60 лет, неожиданно ушел под воду. Его супруга, увидев это, сразу же позвала на помощь спасателей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий тело погибшего было обнаружено на дне водоема, недалеко от береговой линии.На текущий момент официальных заявлений от уполномоченных органов не поступало. Причины и детали происшествия устанавливаются.