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В Батайске со дна Соленого озера достали тело утонувшего мужчины

В Батайске со дна Соленого озера достали тело утонувшего мужчины

Трагический инцидент произошел на Соленом озере в Батайске. Днем 24 июля в водоеме утонул мужчина.

По словам свидетелей, трагедия развернулась на их глазах: мужчина, которому, по предварительной информации, было около 55-60 лет, неожиданно ушел под воду. Его супруга, увидев это, сразу же позвала на помощь спасателей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий тело погибшего было обнаружено на дне водоема, недалеко от береговой линии.

На текущий момент официальных заявлений от уполномоченных органов не поступало. Причины и детали происшествия устанавливаются.
Фото: Donday
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