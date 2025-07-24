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За пять сезонов в матчах против «Ростова» судьи допустили больше всего ошибок

За пять сезонов в матчах против «Ростова» судьи допустили больше всего ошибок
В течение пяти сезонов чемпионатов наибольшее количество ошибок судей было зафиксировано в матчах против «Ростова». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс», приводя статистику ошибок арбитров в матчах команд-участниц за период с 2021 по 2025 годы.

В таблице представлены результаты по 20 командам. Согласно этим данным, судьи допустили 30 ошибок в матчах с участием «Ростова». На втором месте по этому показателю расположилось «Динамо» — 28 ошибок. Третье место занял «Зенит» — 27 ошибок.

Наименьшее количество ошибок судьи совершили в спорных ситуациях во время игр с участием команд «Акрон», «Балтика» и «Арсенал».
Фото: ФК Ростов
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