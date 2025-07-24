Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В больницу Ростова перевезли пострадавшего в пожаре сотрудника МЧС из Новошахтинска

В больницу Ростова перевезли пострадавшего в пожаре сотрудника МЧС из Новошахтинска

Сотрудника МЧС, получившего серьезные ожоги при пожаре в Новошахтинске, транспортировали для дальнейшего лечения в Ростов-на-Дону. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Во время тушения пожара в торговом центре Новошахтинска произошла трагедия, унесшая жизни людей. Личность одного погибшего еще не установлена. Идентифицировано тело пожарного, Олега Валерьевича Гулевского, у которого остались жена и ребенок.

Кроме того, двое сотрудников МЧС получили ранения. Один из них остается под наблюдением врачей в больнице Новошахтинска, в то время как другого перевели в ростовское медицинское учреждение.

Глава региона отметил, что разбор завалов продолжается. На месте инцидента продолжают работу спасатели, а следователи выясняют обстоятельства возникновения пожара.

Юрий Слюсарь заверил, что всем пострадавшим, а также семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.