В больницу Ростова перевезли пострадавшего в пожаре сотрудника МЧС из Новошахтинска

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Сотрудника МЧС, получившего серьезные ожоги при пожаре в Новошахтинске, транспортировали для дальнейшего лечения в Ростов-на-Дону. Об этом проинформировал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Во время тушения пожара в торговом центре Новошахтинска произошла трагедия, унесшая жизни людей. Личность одного погибшего еще не установлена. Идентифицировано тело пожарного, Олега Валерьевича Гулевского, у которого остались жена и ребенок.Кроме того, двое сотрудников МЧС получили ранения. Один из них остается под наблюдением врачей в больнице Новошахтинска, в то время как другого перевели в ростовское медицинское учреждение.Глава региона отметил, что разбор завалов продолжается. На месте инцидента продолжают работу спасатели, а следователи выясняют обстоятельства возникновения пожара.Юрий Слюсарь заверил, что всем пострадавшим, а также семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.