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В Ростове на уборку городских лесов потратят почти 1,2 миллиона рублей. Это следует из документации на сайте госзакупок, опубликованной 23 июля.Уборку будет проводить городское управление благоустройства и лесного хозяйства. Подрядчику нужно убрать мусор, вывезти и утилизировать его. После работы исполнитель должен сделать фотографии леса для отчета.В документации не указано, где именно и сколько нужно убрать. В 2024 году на уборку двух тысяч квадратных метров потратили 1,6 миллиона рублей, а в 2023-м — 1,9 миллиона.Также в этом году на обследование лесов выделят почти два миллиона рублей. Подрядчик должен изучить состояние лесов, найти больные растения и провести лечение.