Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на уборку городских лесов потратят почти 1,2 миллиона рублей

В Ростове на уборку городских лесов потратят почти 1,2 миллиона рублей
В Ростове на уборку городских лесов потратят почти 1,2 миллиона рублей. Это следует из документации на сайте госзакупок, опубликованной 23 июля.

Уборку будет проводить городское управление благоустройства и лесного хозяйства. Подрядчику нужно убрать мусор, вывезти и утилизировать его. После работы исполнитель должен сделать фотографии леса для отчета.

В документации не указано, где именно и сколько нужно убрать. В 2024 году на уборку двух тысяч квадратных метров потратили 1,6 миллиона рублей, а в 2023-м — 1,9 миллиона.

Также в этом году на обследование лесов выделят почти два миллиона рублей. Подрядчик должен изучить состояние лесов, найти больные растения и провести лечение.
Фото: нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.