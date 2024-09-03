Фото: ФК Ростов

«Ростов» запросил за капитана команды Данила Глебова более миллиарда рублей у «Спартака». Об этом сообщил спортивный менеджер Александр Маньяков.По словам агента, «Ростов» определил окончательную стоимость игрока — 13 миллионов евро, что составляет примерно 1,3 миллиарда рублей.Маньяков отметил, что эта сумма кажется большой, но она имеет финансовое обоснование, поскольку Глебов является ведущим игроком и капитаном «Ростова».Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за Глебова 11 миллионов евро (около 1,1 миллиарда рублей). Полузащитник уже включён в возможный состав команды «красно-белых», но он упорно отказывается отвечать на вопросы о переходе.Руководство «Ростова» заявило, что официальных предложений пока не поступало, но они с нетерпением ждут их, судя по денежному запросу клуба. Контракт Глебова с «Ростовом» действителен до 2028 года.