В аптеке на Республиканской в Ростове неизвестный ранил фармацевта

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону неизвестный ворвался в аптеку на Республиканской и ранил фармацевта. Об этом сообщил новостной ресурс DonDay, опираясь на сообщения очевидцев.Приблизительно с 20:00 возле дома номер 135 замечены патрульный автомобиль полиции и группа представителей правопорядка.По данным источника, несколько часов назад на аптеку было совершено нападение. Неизвестные злоумышленники повредили стеклянные витрины и причинили телесные повреждения сотруднику аптеки.Официальные заявления по поводу происшествия пока не поступали.