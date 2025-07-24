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В аптеке на Республиканской в Ростове неизвестный ранил фармацевта

В аптеке на Республиканской в Ростове неизвестный ранил фармацевта

В Ростове-на-Дону неизвестный ворвался в аптеку на Республиканской и ранил фармацевта. Об этом сообщил новостной ресурс DonDay, опираясь на сообщения очевидцев.

Приблизительно с 20:00 возле дома номер 135 замечены патрульный автомобиль полиции и группа представителей правопорядка.

По данным источника, несколько часов назад на аптеку было совершено нападение. Неизвестные злоумышленники повредили стеклянные витрины и причинили телесные повреждения сотруднику аптеки.

Официальные заявления по поводу происшествия пока не поступали.
Фото: DonDay
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