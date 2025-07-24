В Ростовской области парк «Лога» принял под свою опеку маленького косуленка из Луганска

Фото: Парк Лога

В Ростовской области парк «Лога» принял под свою опеку маленького косуленка, прибывшего из Луганской области. Информацию об этом распространила пресс-служба парка.- Сейчас малыш активно растет и набирается сил. Он уже самостоятельно питается, предпочитая веточки, морковь, кабачки и свеклу. Утром и вечером он с аппетитом грызет веники из свежих веток, - рассказали сотрудники парка. – Хотя он все еще нуждается в молоке из бутылочки, его уверенность растет с каждым днем.Зверек, найденный в одиночестве в состоянии сильного испуга был доставлен в парк еще в июне. Поначалу Сапер, как его нарекли, проявлял страх ко всему окружающему: резким звукам, незнакомым ароматам и присутствию людей.Маленький косуленок отказывался от еды и питья, постоянно искал укрытие и дрожал. На протяжении длительного времени Сапера выкармливали козьим молоком из бутылочки, уделяя ему внимание и тепло.