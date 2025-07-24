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В Ростовской области парк «Лога» принял под свою опеку маленького косуленка из Луганска

В Ростовской области парк «Лога» принял под свою опеку маленького косуленка из Луганска

В Ростовской области парк «Лога» принял под свою опеку маленького косуленка, прибывшего из Луганской области. Информацию об этом распространила пресс-служба парка.

- Сейчас малыш активно растет и набирается сил. Он уже самостоятельно питается, предпочитая веточки, морковь, кабачки и свеклу. Утром и вечером он с аппетитом грызет веники из свежих веток, - рассказали сотрудники парка. – Хотя он все еще нуждается в молоке из бутылочки, его уверенность растет с каждым днем.

Зверек, найденный в одиночестве в состоянии сильного испуга был доставлен в парк еще в июне. Поначалу Сапер, как его нарекли, проявлял страх ко всему окружающему: резким звукам, незнакомым ароматам и присутствию людей.

Маленький косуленок отказывался от еды и питья, постоянно искал укрытие и дрожал. На протяжении длительного времени Сапера выкармливали козьим молоком из бутылочки, уделяя ему внимание и тепло.
Фото: Парк Лога
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