У погибшего при пожаре в Новошахтинске спасателя осталась жена и сын-подросток

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Погибшим в жутком пожаре торгового центра в Новошахтинске оказался пожарный 19-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Ростовской области Олег Гулевский.Во время пожара в торговом центре Олег с товарищами отправился искать вероятных выживших. К сожалению, связь с командой была нарушена — условия видимости были нулевые, а температура чрезмерно высокая. Позже было обнаружено тело Олега.За свою жизнь Олег Гулевский ликвидировал десятки пожаров и спас столько же жизней. К несчастью, сегодняшнее происшествие стало для него последним.У спасателя остались жена и 12-летний сын.