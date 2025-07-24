У погибшего при пожаре в Новошахтинске спасателя осталась жена и сын-подросток
Погибшим в жутком пожаре торгового центра в Новошахтинске оказался пожарный 19-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Ростовской области Олег Гулевский.
Во время пожара в торговом центре Олег с товарищами отправился искать вероятных выживших. К сожалению, связь с командой была нарушена — условия видимости были нулевые, а температура чрезмерно высокая. Позже было обнаружено тело Олега.
За свою жизнь Олег Гулевский ликвидировал десятки пожаров и спас столько же жизней. К несчастью, сегодняшнее происшествие стало для него последним.
У спасателя остались жена и 12-летний сын.