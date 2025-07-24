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Под колеса ГАЗели в Ростовской области попали двое подростков

Под колеса ГАЗели в Ростовской области попали двое подростков


В Ростовской области двое подростков на мотоцикле попали под колеса "ГАЗели". Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, вечером 24 июля 15-летний водитель мотоцикла ИЖ "Юпитер-5" и его 12-летний попутчик не справились с управлением мотоциклом. Утратив контроль над движением, они на большой скорости допустили столкновение с "ГАЗелью", которая в момент инцидента осуществляла маневр поворота налево.

В результате этого столкновения несовершеннолетние получили повреждения и были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: Госавтоинспекции РО
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