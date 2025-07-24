В Ростовской области организована прокурорская проверка по факту травмирования членов экипажа судна

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В связи с происшествием, зарегистрированным в Ростовской области, Южной транспортной прокуратурой начато расследование обстоятельств получения травм членами экипажа судна. Инцидент имел место быть 23 июля на реке Дон.- Волго-Донской транспортной прокуратурой в настоящее время осуществляется проверка соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности судоходства и охраны труда. По итогам проверки будут приняты решения о необходимых мерах реагирования, - сообщили в прокуратуре.Приблизительно в 20:30 теплоход «Капитан Загрядцев» отходил от пристани Старая Станция, находящейся в Константиновском районе. Во время швартовочных операций неожиданно оборвался трос. В результате данного события двое работников АО «ВОЛГА-ФЛОТ» получили ранения.Согласно данным, предоставленным Государственной инспекцией труда Нижегородской области, старший механик получил серьезные повреждения, в частности, открытые переломы обеих нижних конечностей. С прискорбием сообщается, что он скончался во время транспортировки в больницу.Кроме того, пострадал третий помощник механика. По предварительной информации, у него диагностирована травма ноги.