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В Ростовской области организована прокурорская проверка по факту травмирования членов экипажа судна

В Ростовской области организована прокурорская проверка по факту травмирования членов экипажа судна

В связи с происшествием, зарегистрированным в Ростовской области, Южной транспортной прокуратурой начато расследование обстоятельств получения травм членами экипажа судна. Инцидент имел место быть 23 июля на реке Дон.

- Волго-Донской транспортной прокуратурой в настоящее время осуществляется проверка соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности судоходства и охраны труда. По итогам проверки будут приняты решения о необходимых мерах реагирования, - сообщили в прокуратуре.

Приблизительно в 20:30 теплоход «Капитан Загрядцев» отходил от пристани Старая Станция, находящейся в Константиновском районе. Во время швартовочных операций неожиданно оборвался трос. В результате данного события двое работников АО «ВОЛГА-ФЛОТ» получили ранения.

Согласно данным, предоставленным Государственной инспекцией труда Нижегородской области, старший механик получил серьезные повреждения, в частности, открытые переломы обеих нижних конечностей. С прискорбием сообщается, что он скончался во время транспортировки в больницу.

Кроме того, пострадал третий помощник механика. По предварительной информации, у него диагностирована травма ноги.
Фото: DonDay
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