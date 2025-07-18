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Экс-игрок «Ростова» Родриго Саравия перешел в «Атлетико Бельграно»

Экс-игрок «Ростова» Родриго Саравия перешел в «Атлетико Бельграно»
Бывший футболист «Ростова» Родриго Саравия стал игроком «Атлетико Бельграно». Об этом сообщили в пресс-службе аргентинского футбольного клуба.

Полузащитник прекратил сотрудничество с командой из Ростова и стал свободным агентом. Ранее было объявлено о том, что Саравия заключил соглашение с клубом «Унион» сроком на полтора года.

Однако, по информации источника, у игрока могут возникнуть проблемы с законом из-за нарушения условий контракта с предыдущим клубом.

Напомним, спортсмен не вернулся к началу второй части РПЛ сезона-2024/25 и заявил, что не хочет продолжать спортивную карьеру в России.

Донской клуб в 2024 году купил уругвайского футболиста за 1,9 млн евро сроком на 3 года.
Фото: соцсети
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