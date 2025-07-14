Бывший игрок «Ростова» Родриго Саравия подписал соглашение с аргентинским ФК

Фото: ФК Ростов

Бывший игрок «Ростова» Родриго Саравия теперь будет выступать за аргентинский футбольный клуб «Унион».По информации инсайдера Германа Гарсия Грова, полузащитник подписал контракт с «Унионом» на полтора года в качестве свободного агента. Об этом сообщает издание sportandbets.Ранее футболист заявлял, что не планирует продолжать карьеру в России. Он не принял участие в зимних сборах в ОАЭ и не вернулся к началу второй части сезона-2024/25. Это означало, что он больше не будет играть за «Ростов».Несколько клубов проявляли интерес к Саравии, но в итоге выбор пал на «Унион».В составе «Ростова» уругвайский футболист принял участие в 15 матчах, в которых забил один гол. В 2024 году «Ростов» приобрёл его у «Пеньяроля» за 1,9 миллиона евро на три года.