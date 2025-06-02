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Уругвайский футболист Родриго Саравия расторг соглашение с «Ростовом»

Уругвайский футболист Родриго Саравия расторг соглашение с «Ростовом»
Уругвайский футболист Родриго Саравия расторг соглашение с «Ростовом». Об этом стало известно из сообщений на портале soccer и в зарубежных СМИ.

24-летний полузащитник теперь может свободно выбирать клуб для продолжения карьеры. В настоящее время он находится в статусе свободного агента. Подробности сделки пока не раскрываются.

Стоит отметить, что после завершения первой части Российской Премьер-Лиги Саравия отправился в Аргентину. После перерыва он не присоединился к «Ростову» на зимних сборах в Объединённых Арабских Эмиратах.

Позже стало известно, что футболист не планирует продолжать карьеру в России и намерен перейти в клуб из Латинской Америки.

В 2024 году «Ростов» приобрёл права на Саравия у уругвайского клуба за 1,9 миллиона евро на три года.
Фото: ФК Ростов
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