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Из-за неработающих кондиционеров власти Ростова пригрозили перевозчикам расторгнуть контракт. Температура воздуха в донской столице достигла +40 градусов. В салонах общественного транспорта - до +50 градусов.Однако не во всех автобусах работают кондиционеры. В такую жару там находиться просто невыносимо. Люди массово жаловались на это местным властям.Ответ не заставил себя ждать. Были проведены проверки автобусов, особенно на маршрутах, проходящих через Северный и Западный районы города. В ходе проверок были обнаружены десятки нарушений. Перевозчикам грозят штрафные санкции.Заместитель главы города по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов подчеркнул, что в случае повторения жалоб договор с перевозчиками будет расторгнут.