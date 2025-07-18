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В Ростовской области в аварии один человек погиб и трое получили травмы

В Ростовской области в аварии один человек погиб и трое получили травмы
В Ростовской области в аварии один человек погиб и трое получили травмы. ДТП случилось 18 июля около 16:50 в Неклиновском районе.

60-летняя женщина за рулем автомобиля «Рено Сандеро» двигалась на высокой скорости по трассе «Новороссия». По предварительным данным, она не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

В донской Госавтоинспекции уточнили, что в аварии погиб один пассажир, а трое других получили травмы.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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