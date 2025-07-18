Заработал сайт по приему предложений жителей Ростовской области в стратегию развития Дона

— Во главе всего — благополучие наших жителей. Документ должен отвечать актуальным запросам людей и содержать решение тех вопросов, которые сделают жизнь на Дону лучше. Поэтому важно, чтобы в разработке обновлённой стратегии участвовали все: жители, эксперты, представители власти, — заявлял ранее врио губернатора.

— Все предложения будут передаваться в профильные органы власти для обработки. Ключевые и реалистичные инициативы войдут в итоговую версию стратегии, — пояснил министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.

Фото: Правительство РО

В Ростовской области начал работать сайт по приему предложений жителей в стратегию развития Дона до 2030 года. О необходимости создания такого ресурса глава региона Юрий Слюсарь заявил еще в апреле 2025 года.Он подчеркнул, что обновление этого важного документа с планами — это не просто изменение цифр и целей, а подстройка планов к реальной жизни.Теперь каждый житель Дона может внести свой вклад в обновление стратегии города. Сайт стратегия61.рф собирает идеи и предложения.С середины июня в Ростовской области обсуждают стратегию развития региона до 2030 года. В обсуждении участвуют эксперты и жители. Встречи проходят в формате стратегических сессий. Участники обсуждают будущее каждого направления и предлагают идеи.Сессии касаются семи ключевых областей, которые соответствуют целям президента России Владимира Путина. На Дону уже прошли встречи по экологии, экономике, городской среде, цифровой трансформации и развитию людей.По поручению главы региона Юрия Слюсаря в каждом муниципалитете проходят территориальные сессии с участием местных жителей, руководителей предприятий, представителей различных сфер, предпринимателей и участников СВО. Результаты общественных обсуждений представят в конце августа.