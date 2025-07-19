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В Ростовской области сбили восемь беспилотников

В Ростовской области сбили восемь беспилотников
В Ростовской области сбили восемь беспилотников. Информацию сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены 18 июля с 18:15 до 23:05. За это время над страной ликвидировали 87 БПЛА.

Ранее в регионе объявили об угрозе по БПЛА.
Фото: Donday.
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