Главным тренером «Чайки» назначили Дмитрия Комбарова

Фото: ФК Чайка

Дмитрий Комбаров назначен главным тренером футбольного клуба «Чайка» из Песчанокопского в Ростовской области. Об этом клуб сообщил 17 июля в своих социальных сетях. Контракт с Комбаровым заключен на один год.За свою спортивную карьеру Комбаров играл за московские «Динамо» и «Спартак», а также за самарские «Крылья Советов». Он также выступал за сборную России.В 2021 году Дмитрий завершил игровую карьеру и начал тренерскую деятельность. Комбаров тренировал команды Второй лиги — питерскую «Звезду» и «Спартак-2».