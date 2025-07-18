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Главным тренером «Чайки» назначили Дмитрия Комбарова

Главным тренером «Чайки» назначили Дмитрия Комбарова
Дмитрий Комбаров назначен главным тренером футбольного клуба «Чайка» из Песчанокопского в Ростовской области. Об этом клуб сообщил 17 июля в своих социальных сетях. Контракт с Комбаровым заключен на один год.

За свою спортивную карьеру Комбаров играл за московские «Динамо» и «Спартак», а также за самарские «Крылья Советов». Он также выступал за сборную России.

В 2021 году Дмитрий завершил игровую карьеру и начал тренерскую деятельность. Комбаров тренировал команды Второй лиги — питерскую «Звезду» и «Спартак-2».
Фото: ФК Чайка
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