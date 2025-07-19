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Валя Карнавал поделилась причиной своей резкой потери веса

Валя Карнавал поделилась причиной своей резкой потери веса
Валя Карнавал поделилась причиной своей резкой потери веса. В социальных сетях она рассказала, что из-за проблем с зубом мудрости её внешность стала измождённой.

По словам артистки, уже второй месяц она не может посетить стоматолога и удалить проблемный зуб.

Она также отметила, что зуб мудрости вызвал боль в нижнем ряде зубов. В результате девушка питается в основном супами.

Напомним, ранее девушка рассказала, что стала жертвой вымогателей. Ее сняли голой в раздевалке спортзала и слили фото. Злоумышленник создал телеграм-аккаунт, где начал вымогать деньги.
Фото: соцсети
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