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Валя Карнавал поделилась причиной своей резкой потери веса. В социальных сетях она рассказала, что из-за проблем с зубом мудрости её внешность стала измождённой.По словам артистки, уже второй месяц она не может посетить стоматолога и удалить проблемный зуб.Она также отметила, что зуб мудрости вызвал боль в нижнем ряде зубов. В результате девушка питается в основном супами.Напомним, ранее девушка рассказала, что стала жертвой вымогателей. Ее сняли голой в раздевалке спортзала и слили фото. Злоумышленник создал телеграм-аккаунт, где начал вымогать деньги.