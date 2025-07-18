В Ростове-на-Дону в адскую жару местным жителям включили отопление

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону в период аномальной жары местные жители столкнулись с неожиданным явлением — включением отопления. Об этом рассказала горожанка Инна Т. 18 июля.В квартире по адресу: проспект Коммунистический, 34/3 внезапно батареи стали горячими. При этом в это время на улице было около +32...+35 градусов.Как подчеркнула горожанка, отопление включили, как зимой.Возможно, работники жилищно-коммунального хозяйства проводили очистку системы, что является стандартной процедурой перед началом отопительного сезона.Стоит отметить, что на горячие батареи в летний период также жалуются и другие горожане.