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В Ростове-на-Дону в адскую жару местным жителям включили отопление

В Ростове-на-Дону в адскую жару местным жителям включили отопление
В Ростове-на-Дону в период аномальной жары местные жители столкнулись с неожиданным явлением — включением отопления. Об этом рассказала горожанка Инна Т. 18 июля.

В квартире по адресу: проспект Коммунистический, 34/3 внезапно батареи стали горячими. При этом в это время на улице было около +32...+35 градусов.

Как подчеркнула горожанка, отопление включили, как зимой.

Возможно, работники жилищно-коммунального хозяйства проводили очистку системы, что является стандартной процедурой перед началом отопительного сезона.

Стоит отметить, что на горячие батареи в летний период также жалуются и другие горожане.
Фото: Дондей
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