Фото: ФК Ростов

«Ростов» ведёт переговоры с аргентинским клубом о трансфере Родриго Саравия, сообщают зарубежные спортивные СМИ.Согласно сообщениям в прессе, руководство «Химнасии» и игрок достигли соглашения о заключении личного контракта. После этого Саравия обратился к совету директоров клуба и попросил предоставить ему несколько дней для обсуждения условий перехода с «Ростовом». Желание аргентинского клуба и полузащитника выступать за «Химнасию» может не осуществиться. «Ростов», вероятно, запросит за Саравия слишком большую сумму, которую руководство зарубежного клуба не сможет покрыть.В этой ситуации может выиграть другой клуб из Буэнос-Айреса. «Уракан» уже продал нескольких центральных полузащитников, поэтому нуждается в усилении состава. Клуб имеет финансовые возможности и готов предложить частичную покупку прав на игрока.Руководство «Ростова» готово отпустить футболиста только в случае полноценного трансфера. Сам 25-летний Родриго не хочет продолжать карьеру в России.Пока официальных комментариев по этому поводу нет. Все три клуба хранят молчание. Отметим, что стоимость трансфера полузащитника для донского клуба составила 1,95 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2029 года.Донской клуб недавно покинул ведущий игрок Данил Глебов. Полузащитник перешел в «Динамо».