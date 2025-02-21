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«Ростов» ведёт переговоры с аргентинским клубом о трансфере Родриго Саравия

«Ростов» ведёт переговоры с аргентинским клубом о трансфере Родриго Саравия
«Ростов» ведёт переговоры с аргентинским клубом о трансфере Родриго Саравия, сообщают зарубежные спортивные СМИ.

Согласно сообщениям в прессе, руководство «Химнасии» и игрок достигли соглашения о заключении личного контракта. После этого Саравия обратился к совету директоров клуба и попросил предоставить ему несколько дней для обсуждения условий перехода с «Ростовом». Желание аргентинского клуба и полузащитника выступать за «Химнасию» может не осуществиться. «Ростов», вероятно, запросит за Саравия слишком большую сумму, которую руководство зарубежного клуба не сможет покрыть.

В этой ситуации может выиграть другой клуб из Буэнос-Айреса. «Уракан» уже продал нескольких центральных полузащитников, поэтому нуждается в усилении состава. Клуб имеет финансовые возможности и готов предложить частичную покупку прав на игрока.

Руководство «Ростова» готово отпустить футболиста только в случае полноценного трансфера. Сам 25-летний Родриго не хочет продолжать карьеру в России.

Пока официальных комментариев по этому поводу нет. Все три клуба хранят молчание. Отметим, что стоимость трансфера полузащитника для донского клуба составила 1,95 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2029 года.

Донской клуб недавно покинул ведущий игрок Данил Глебов. Полузащитник перешел в «Динамо».
Фото: ФК Ростов
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