Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В станице Ольгинской для школы №1 построят новый корпус за 860 миллионов рублей

В станице Ольгинской для школы №1 построят новый корпус за 860 миллионов рублей
В станице Ольгинской для школы № 1 построят новый корпус за 860 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте госзакупок.

Корпус сможет принять 400 учеников. В здании будут 17 классов, столовая, компьютерный класс, учительская, помещения для кружков, раздевалки, душевые и другие комнаты. Площадь корпуса составит более 3,3 тысячи квадратных метров.

Деньги на строительство выделят из районного бюджета.

Внешне школа будет необычной. Её планируют сделать сборно-разборной. Контракт на строительство закончится в июне 2026 года, но победителя тендера объявят только в августе. Это значит, что школу могут построить меньше чем за год.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.