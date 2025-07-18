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В станице Ольгинской для школы № 1 построят новый корпус за 860 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте госзакупок.Корпус сможет принять 400 учеников. В здании будут 17 классов, столовая, компьютерный класс, учительская, помещения для кружков, раздевалки, душевые и другие комнаты. Площадь корпуса составит более 3,3 тысячи квадратных метров.Деньги на строительство выделят из районного бюджета.Внешне школа будет необычной. Её планируют сделать сборно-разборной. Контракт на строительство закончится в июне 2026 года, но победителя тендера объявят только в августе. Это значит, что школу могут построить меньше чем за год.