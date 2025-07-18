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В центре Ростова-на-Дону вспыхнул пожар в здании бывшей Соборной мечети. Она расположена на улице Красноармейской, 97. Пламя вспыхнуло 18 июля около 18:30.Здание построенное в 1905 году на пожертвования верующих. А национализировано в 1963 году и передано воинской части. В 1978 году собор частично разрушили, убрали купол и минарет, после чего перестроили в солдатский клуб, который давно заброшен.Ростовские мусульмане десятилетиями пытались вернуть здание, подавая иски в суды. Однако все их попытки не увенчались успехом. В 2016 году Департамент имущественно-земельных отношений отказал в удовлетворении просьбы, заявив, что здание было построено в 1980 году как клуб и не имеет документов, подтверждающих его строительство для религиозной организации.В последние годы постройка не использовалась.