Из клуба «Ростов-Дон» ушла гандболистка Марина Судакова
Ещё один игрок покидает гандбольный клуб «Ростов-Дон». Из команды ушла правая крайняя Марина Судакова. Об этом 15 мая сообщили в пресс-службе «жёлто-чёрных». У спортсменки по окончании сезона-2019/2020 истёк контракт с клубом.
Марина Судакова стала играть за дублирующий состав «Ростов-Дона» в 2003 году. Через год стала выступать за основную команду. В течение всего этого времени она играла за дончанок (кроме сезона-2016/2017, когда была в составе «Кубани»). Стала восьмикратным обладателем Кубка России, четырёхкратным обладателем Суперкубка страны, четыре раза была чемпионом РФ, серебряным призёром Лиги чемпионов и чемпионата Европы, олимпийским чемпионом и чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что «Ростов-Дон» покинули Регина Калиниченко и Майя Петрова.