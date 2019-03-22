Гандболистка Марина Судакова на два года продлила контракт с «Ростов-Доном»



Первая крайняя Марина Судакова продлила контракт с гандбольным клубом «Ростов-Дон». Как сообщили в пресс-службе ГК, девушка останется в команде ещё как минимум на два года.



Марина начала заниматься гандболом в 12 лет. Первый тренер переучил её играть левой рукой — такие спортсмены ценятся выше. В 2003 году она попала в дублирующий состав «Ростов-Дона». Через год уже выступала за основную команду. В составе клуба Судакова стала олимпийским чемпионом, чемпионом мира и России, получила Кубок и Суперкубок страны. К тому же, она была победителем Кубка Европейской федерации гандбола и финалисткой Лиги чемпионов.