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Гандболистка Марина Судакова на два года продлила контракт с «Ростов-Доном»

Гандболистка Марина Судакова на два года продлила контракт с «Ростов-Доном»
Первая крайняя Марина Судакова продлила контракт с гандбольным клубом «Ростов-Дон». Как сообщили в пресс-службе ГК, девушка останется в команде ещё как минимум на два года.

Марина начала заниматься гандболом в 12 лет. Первый тренер переучил её играть левой рукой — такие спортсмены ценятся выше. В 2003 году она попала в дублирующий состав «Ростов-Дона». Через год уже выступала за основную команду. В составе клуба Судакова стала олимпийским чемпионом, чемпионом мира и России, получила Кубок и Суперкубок страны. К тому же, она была победителем Кубка Европейской федерации гандбола и финалисткой Лиги чемпионов.

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