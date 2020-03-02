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Гандболистка Судакова стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Луч»

Гандболистка Судакова стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Луч»
Фанаты гандбольного клуба «Ростов-Дон» приняли участие в голосовании, в ходе которого выбрали сильнейшего игрока матча с «Лучом». Лучшей стала правая крайняя Марина Судакова.

Гостевой матч с москвичками прошёл 2 марта. Дончанки разгромили соперника со счётом 31:15. Марина Судакова стала самым результативным игроком, забросив шесть мячей. На втором месте по итогам голосования оказалась Владлена Бобровникова, на счету которой — четыре гола. Третью строчку заняла вратарь Анна Седойкина, отразившая девять бросков из 18.

Сейчас гандбольный клуб «Ростов-Дон» занимает первое место в турнирной таблице, имея 43 очка из 44 возможных. Следующий матч наши девушки проведут 7 марта против венгерского «Ференцвароша».

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