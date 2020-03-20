Игрок «Ростова» Ерёменко попал в топ-3 лучших футболистов по версии тренеров РПЛ



Тренеры клубов Российской Премьер-Лиги выбрали лучшего футболиста по итогам приостановленного сезона. В опросе приняли участие 15 специалистов.



Наибольшую сумму баллов набрал нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба. От него всего на один пункт отстал полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. Третье место с большим отрывом занял хавбек футбольного клуба «Ростов» Роман Ерёменко.



Опрос проводил СЭ. В пятёрку также вошли полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук и хавбек «Зенита» Ярослав Ракицкий.



Роман Ерёменко стал выступать за «жёлто-синих» в январе 2019 года. В июле он продлил контракт с клубом на четыре года.