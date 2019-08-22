Роман Еременко стал лучшим игроком матча «Ростов» – «Уфа»



Роман Еременко стал лучшим игроком матча «Ростов» – «Уфа» по версии болельщиков «желто-синих». Данные об итогах голосования опубликовала пресс-служба донского клуба.



Сообщается, что большинство фанатов поддержали полузащитника Еременко. На втором месте по числу голосов оказался хавбек Александр Саплинов. В тройку лидеров также вошел полузащитник Матиас Норман. На четвертом месте – форвард Элдор Шомуродов, на пятом – защитник Алексей Козлов.



Напомним, матч «Ростов» – «Уфа» завершился поражением донской команды. Уфимцы победили со счетом 2:0. Оба гола в ворота «желто-синих» забил Сильвестр Игбун.



Роман Еременко вошел в состав «Ростова» в январе 2019 года. До этого он играл за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», а также киевский «Динамо».