Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Роман Еременко стал лучшим игроком матча «Ростов» – «Уфа»

Роман Еременко стал лучшим игроком матча «Ростов» – «Уфа»
Роман Еременко стал лучшим игроком матча «Ростов» – «Уфа» по версии болельщиков «желто-синих». Данные об итогах голосования опубликовала пресс-служба донского клуба.

Сообщается, что большинство фанатов поддержали полузащитника Еременко. На втором месте по числу голосов оказался хавбек Александр Саплинов. В тройку лидеров также вошел полузащитник Матиас Норман. На четвертом месте – форвард Элдор Шомуродов, на пятом – защитник Алексей Козлов.

Напомним, матч «Ростов» – «Уфа» завершился поражением донской команды. Уфимцы победили со счетом 2:0. Оба гола в ворота «желто-синих» забил Сильвестр Игбун.

Роман Еременко вошел в состав «Ростова» в январе 2019 года. До этого он играл за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», а также киевский «Динамо».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.