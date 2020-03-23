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Эксперты назвали гол игрока «Ростова» Ерёменко в ворота ЦСКА лучшим в марте

Эксперты назвали гол игрока «Ростова» Ерёменко в ворота ЦСКА лучшим в марте
Гол футболиста «Ростова» Романа Ерёменко в ворота ЦСКА стал лучшим в марте. Такое решение приняли эксперты Российской Премьер-Лиги.

Полузащитник помог «жёлто-синим» обыграть москвичей со счётом 3:2. Игра в рамках 21-го тура РПЛ прошла 9 марта на «Ростов Арене». По итогам матча эксперты назвали Ерёменко лучшим игроком встречи.

Позже среди тренеров клубов Российской Премьер-Лиги прошёл опрос, в ходе которого они выбрали лучшего футболиста приостановленного сезона. Роман Ерёменко попал в топ-3.

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