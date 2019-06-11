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Полузащитник Роман Ерёменко продлил контракт с «Ростовом»

Полузащитник Роман Ерёменко продлил контракт с «Ростовом»
Футбольный клуб «Ростов» продлил контракт с полузащитником Романом Ерёменко. Спортсмен останется в команде ещё минимум на четыре года. Он уже начал подготовку к новому сезону, рассказали 14 июня в пресс-службе ФК.

Президент «жёлто-синих» Арташес Арутюнянц отметил, что Ерёменко - очень сильный футболист, который поднимает команду.

В клуб Роман пришёл в январе 2019 года из «Спартака». Тогда он подписал контракт на 2,5 года. В матче против «Рубина» 16 марта он забил два гола, принеся своей команде победу. Всего вместе с дончанами он провёл 11 игр, забив четыре гола и сделав три голевые передачи.
Полузащитник Роман Ерёменко продлил контракт с «Ростовом»

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