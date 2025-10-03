Омывайка, шины и антифриз: что ростовские автомобилисты покупают к зиме

Фото: Нейросеть

Аналитики Авито узнали, как жители Ростова-на-Дону подготавливают свои автомобили к зимнему сезону. Для этого компания провела опрос среди жителей.Готовиться к холодному сезону в сентябре начинают 10% респондентов. При этом в октябре их количество значительно больше. Так, этим вопросом занимаются 50% опрошенных. В ноябре к процедурам приступают 34%. Почти никто не проводит подготовительные работы в декабре, так как это слишком поздно.Заменой летних шин на зимние занимаются 63% горожан. Моторным маслом - 36% опрошенных. И 31% проверяют тормозную жидкость.Вдобавок в рейтинг из пяти популярных процедур входят балансировка колес и проверка зарядки аккумулятора. Интересно, что женщины чаще балансируют колеса (32% против 26%), а мужчины — проверяют зарядку аккумулятора (32% против 20%).13% автомобилистов планируют уложиться в сумму до 5 000 рублей. Для этого они ограничатся самыми необходимыми расходами. В тоже время 33% респондентов готовы вложить в это дело до 10 000 рублей, а 35% — до 25 000 рублей. Больше этих сумм готовы потратить 18% респондентов. В основном это молодые водители в возрасте до 24 лет (35%).Зимнюю омывайку планируют купить 66%, а антифриз - 54%. Еще 45% рассчитывают потратиться на зимние шины. Также среди популярных позиций в списке покупок — чистящая щетка (34%), скребок для льда (23%), а также лопата для чистки снега (23%).В специализированных офлайн-магазинах такие товары покупают 33% ростовчан. При этом 32% заказывают все необходимое на онлайн-площадках и платформах объявлений. В основном таким способом пользуется молодежь в возрасте от 25 до 34 лет.42% проводит подготовительные процедуры в сертифицированных автосервисах, еще 22% — в официальных дилерских центрах. Для сложных манипуляций к специалистам обращаются 18%. И 13% проводят все процедуры самостоятельно.